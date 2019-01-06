00:15 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Россия открыла счет в матче за 3-е место МЧМ. Видео

Обсудить
0

Молодежная сборная России забросила шайбу в ворота Швейцарии в матче за 3-е место чемпионата мира. Кирилл Слепец на 5-й минуте первого периода открыл счет.

Трансляция матча Россия – Швейцария

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //
Сетка плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ