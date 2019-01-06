Россия открыла счет в матче за 3-е место МЧМ. Видео

Молодежная сборная России забросила шайбу в ворота Швейцарии в матче за 3-е место чемпионата мира. Кирилл Слепец на 5-й минуте первого периода открыл счет.

Kirill Slepets walks right in and dangles for the goal! It's 1-0 Russia. #WorldJuniors pic.twitter.com/jmVbumIolK – TSN (@TSN_Sports) 5 января 2019 г.

Трансляция матча Россия – Швейцария

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

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