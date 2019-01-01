Россия обыграла Канаду в групповом турнире МЧМ впервые с 2001 года

Молодежная сборная России обыграла Канаду в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2019 - 2:1. Команда заняла первое место в группе А и сыграет в четвертьфинале со Словакией.

Сборная России победила Канаду в групповом турнире впервые с 2001 года. После этого команда встречалась с канадцами четыре раза - в 2002, 2011, 2013 и 2017 годах - и все время проигрывала.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею