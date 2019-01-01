Россия обыграла Канаду и заняла первое место в группе на МЧМ-2019

31 декабря. Ванкувер. Россия - Канада - 2:1. Россияне выиграли четыре матча в группе. В том числе - принципиальный у хозяев МЧМ-2019.

Молодежная сборная России обыграла Канаду в матче группового турнира МЧМ-2019 – 2:1. Победу команде принесла шайба Павла Шэна.

Россияне заняли первое место в группе А. В четвертьфинале они сыграют со сборной Словакии, которая стала четвертой в группе В.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Россия – Канада – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Гласс – 2 (Типпетт), 2:20 – 0:1. Денисенко – 2 (бол., Кравцов, Галимов), 5:21 – 1:1. Шэн – 3 (Романов), 51:00 – 2:1.

Вратари: Кочетков – Дипьетро (57:59).

Штраф: 10 – 18.

Броски: 31 (14+4+13) – 31 (10+13+8).

Судьи: Брюггеман, Шеквист.

1 января. Ванкувер. Rogers Arena. 17 556 зрителей.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею