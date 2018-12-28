Россия обыграла Данию на старте молодежного чемпионата мира

Сборная России выиграла у Дании в своем первом матче на молодежном чемпионате мира-2019 (4:0). Голами отметились Виталий Кравцов, Александр Романов, Павел Шэн и Иван Морозов.

Российская команда вышла на первое место, догнав по очкам Канаду, которая вчера разгромила Данию (14:0).

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Россия U20 - Дания U20 - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Кравцов - 1 (бол., Денисенко, Костин), 6:28 - 1:0. Романов - 1 (Костин, Кравцов), 37:49 - 2:0. Шэн - 1 (Романов, Алексеев), 53:54 - 3:0. Ив. Морозов - 1 (п.в., Слепец, Романов), 58:34 - 4:0.

Вратари: Тарасов - Рерт (56:40 - 58:34).

Штраф: 26 - 8.

Броски: 18 (9+5+4) - 20 (7+2+11).

Судьи: Андерсон, Хейккинен.

27 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 9939 зрителей.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

​Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею ​