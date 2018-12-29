Россия обыграла Чехию на молодежном чемпионате мира, забросив дважды в меньшинстве

Молодежная сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира-2019. Россияне со счетом 2:1 обыграли Чехию, забросив дважды в меньшинстве - голы на счету Артема Галимова и Николая Коваленко. Единственную шайбу Петр Кочетков пропустил после того, как она попала в подбородок чешскому форварду Яхиму Конделику и взлетела вверх, упав в ворота.

Теперь на счету каждой команды в группе А по два матча. Лидирует в таблице Канада с двумя победами и разницей шайб 17-2, а следом идет Россия, выигравшая у чехов и датчан с общей разницей 6 1. Чехия с 2 очками расположилась на 3-й строчке, Швейцария - на 4-й, а замыкает таблицу Дания.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Чехия - Россия - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Галимов - 1 (мен., Слепец), 17:05 - 0:1. Коваленко - 1 (мен., Шэн), 35:03 - 0:2. Конделик - 1 (бол., Квасничка, Плашек), 35:50 - 1:2.

Вратари: Достал (58:32) - Кочетков.

Штраф: 14 - 10.

Броски: 25 (8+5+12) - 28 (9+9+10).

Судьи: Андерсон, Бьерк.

29 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

​Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею ​​