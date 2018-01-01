Россия ни разу не проиграла США в четвертьфинале МЧМ

Сборная России заняла третье место в группе В на молодежном чемпионате мира, набрав 7 очков. Команда в последней игре уступила Швеции по буллитам (3:4). В четвертьфинале турнира россияне встретятся со сборной США. Игра начнется 3 января в 4.00 по московскому времени.

Это будет четвертый поединок России и США на стадии 1/4 финала МЧМ. До этого россияне выиграли все 3 матча. В 2002 году была одержана победа со счетом 6:1, в 2014-м - со счетом 5:3, в 2015-м - со счетом 3:2.