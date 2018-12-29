Россия – Чехия: онлайн-трансляция матча МЧМ

Среди недели в Канаде стартовал молодежный чемпионат мира – самый ожидаемый хоккейный турнир на стыке 2018 и 2019 годов. И сегодня ночью, с пятницы на субботу, Россия проведет свой второй матч на турнире. Второй соперник подопечных Валерия Брагина – сверстники из Чехии. Встреча пройдет на стадионе Rogers Arena в Ванкувере, начало в 4.00 утра по московскому времени.

"СЭ" проводит онлайн-трансляцию матча Россия – Чехия и других встреч МЧМ с участием российской молодежки.

Кроме России и Чехии, в группе А играют Канада, Швейцария и Дания.

После матча Россия – Чехия на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры, репортаж спецкора "СЭ" Алексея Шевченко, который работает на турнире в Канаде, аналитика Игоря Еронко, а также видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и другие материалы об играх МЧМ.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019: расписание матчей МЧМ, календарь и результаты игр, турнирные таблицы