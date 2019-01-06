Романов и Денисенко вошли в символическую сборную МЧМ-2019

Два игрока сборной России вошли в символическую сборную молодежного чемпионата мира-2019. Защитник Александр Романов и нападающий Григорий Денисенко были включены в число лучших игроков турнира.
Полностью символическая сборная МЧМ-2019 выглядит следующим образом: вратарь - Укко-Пекка Луукконен (Финляндия), защитники - Александр Романов (Россия) и Эрик Бреннстрем (Швеция), нападающие - Григорий Денисенко (Россия), Филипп Курашев (Швейцария) и Райан Пелинг (США).
Напомним, сборная США в финале проиграла Финляндии (2:3), а Россия выиграла у Швейцарии в матче за 3-е место (5:2).
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //
Сетка плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею
Опрос
Молодежная сборная России стала третьей на МЧМ-2019. Такой результат - это...
Загрузка...