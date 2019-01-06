Романов и Денисенко вошли в символическую сборную МЧМ-2019

Два игрока сборной России вошли в символическую сборную молодежного чемпионата мира-2019. Защитник Александр Романов и нападающий Григорий Денисенко были включены в число лучших игроков турнира.

Полностью символическая сборная МЧМ-2019 выглядит следующим образом: вратарь - Укко-Пекка Луукконен (Финляндия), защитники - Александр Романов (Россия) и Эрик Бреннстрем (Швеция), нападающие - Григорий Денисенко (Россия), Филипп Курашев (Швейцария) и Райан Пелинг​ (США).

Напомним, сборная США в финале проиграла Финляндии (2:3), а Россия выиграла у Швейцарии в матче за 3-е место (5:2).

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