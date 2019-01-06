Роман Ротенберг: "Сборная России заслуживала сыграть в финале МЧМ"

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг считает, что молодежная сборная России на чемпионате мира в Канаде показала достойную игру. Россияне заняли третье место на турнире, а победу одержала Финляндия.

– Это важная медаль, но вместе с тем эта команда заслуживала как минимум играть в финале, – цитирует ТАСС Ротенберга. – Были силы, чтобы победить. После прилета команды будем обсуждать детали, попытаемся понять, чего не хватило. Но бронзовая медаль тоже была важна, ребята победили за счет характера и силы воли.

Вся команда провела турнир на хорошем уровне. Огромное спасибо всем, кто работал на команду, всем игрокам и тренерскому штабу, персоналу, а также всем болельщикам, которые не спали ночами и переживали за ребят, они это чувствовали. Сегодня они порадовали всю страну, спели гимн России.

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