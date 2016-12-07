19:21 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Роман Ротенберг: "ФХР сделала все возможное, чтобы Проворов выступил на МЧМ"

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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что федерация попробовала договориться с "Филадельфией" об участии защитника Ивана Проворова на молодежном чемпионате мира, который пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января. В этом сезоне 19-летний защитник провел 28 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности "-5".

– Мы отправили в "Филадельфию" официальное письмо с просьбой отпустить Ивана в сборную, – цитирует "Р-Спорт" Ротенберга. – Теперь по данному вопросу вам лучше обращаться в клуб. Мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы Проворов выступил на молодежном чемпионате мира. Но нужно понимать, что он сейчас играет в первом звене.

Дополнительная информация

http://rsport.ru

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