Решение по молодежному чемпионату мира-2023, на который претендует Новосибирск, отложено на год

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что решение по молодежному чемпионату мира-2023, на который претендует Новосибирск, отложено до следующего года.

Ранее сообщалось, что решение по молодежному мировому первенству должно быть принято в мае. Отметим, что в последний раз в России молодежный чемпионат мира проводился в 2013 году в Уфе.

- Решений по молодежному чемпионату мира 2023 года, на который претендует Новосибирск, в мае не будет, потому что мы еще не закончили работу с федерацией хоккея Канады по заключению контрактов на проведение будущих турниров, - приводит "Р-Спорт" слова Фазеля. - Думаю, хозяин молодежного чемпионата мира 2023 года будет определен через год на турнире в Дании, а в этом месяце будем выбирать только хозяина взрослого чемпионата мира 2021 года, за который поборются Финляндия и подавшие совместные заявки Белоруссия и Латвия.