Рене Фазель: "У Новосибирска была очень хорошая презентация по заявке на молодежный ЧМ-2023"

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель подчеркнул, что у Новосибирска, претендующего на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года, была очень хорошая презентация. При этом он отметил, что организация знает об умении России организовывать подобные турниры.

- У Новосибирска была очень хорошая презентация, - приводит "Р-Спорт" слова Фазеля. - Знаете, я был в Новосибирске, это замечательное место. И для молодых хоккеистов будет потрясающим опытом поехать в Новосибирск. Это настоящее событие - побывать в Сибири. Хорошая презентация, теперь посмотрим, что будет.

Как я уже говорил, мы придерживаемся принципа, чтобы турниры проходили в разных местах. Следующий пройдет в Баффало, потом мы возвращаемся в Канаду, потом Чехия, потом опять Канада. Посмотрим, что мы решим в переговорах с канадской федерацией, они платят большие деньги. Я знаю, что Россия умеет организовывать подобные турниры, в Уфе МЧМ-2013 прошел очень хорошо.

На вопрос о том, когда будет принято решение, Фазель ответил по-русски: "Посмотрим. Тихо-тихо".

Новосибирск презентовал ИИХФ заявку на молодежный ЧМ-2023