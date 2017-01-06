Рене Фазель: "Со стороны телевидения была ошибка в ситуации с буллитами в матче Россия - США"

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель считает, что один из телеканалов, транслировавший полуфинальный матч молодежного чемпионата мира между сборными России и США, мог ошибиться в подаче информации о формате проведения послематчевых буллитов. Организаторы матча включили сирену после трех бросков сборной США, хотя по новым правилам плей-офф у команд было по 5 бросков.

- Мы обсуждали этот вопрос с директоратом, - цитирует ТАСС Фазеля. - На самом деле, ситуация была ясна для всех: по правилам пробивалось по пять бросков. Думаю, что там была ошибка со стороны телевидения, которое не совсем верно подало информацию, и мы извинились за это. До матча я общался по этому поводу с Дмитрием Курбатовым, мы говорили про пять бросков и 10-минутный овертайм.

Буллиты, которых не ждали. Как Россия проиграла США