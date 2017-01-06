08:20 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Рене Фазель: "МЧМ можно каждый год проводить в Канаде"

0
0
0

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель считает, что молодежный чемпионат мира каждый год стоит проводить в Канаде. МЧМ-2017, который выиграла команда США, проходил в Монреале и Торонто.

- Молодежный чемпионат мира можно каждый год проводить в Канаде, - цитирует пресс-служба ИИХФ  Фазеля. - Мы очень довольны турниром в этом году. Конечно, есть некоторые проблемы с продажей билетов и ценами, но этот турнир создан для Канады. Знаю, что для европейских игроков очень много значат матчи на знаменитых аренах перед тысячами поклонников. Это невероятный опыт.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ