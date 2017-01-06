Рене Фазель: "МЧМ можно каждый год проводить в Канаде"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель считает, что молодежный чемпионат мира каждый год стоит проводить в Канаде. МЧМ-2017, который выиграла команда США, проходил в Монреале и Торонто.

- Молодежный чемпионат мира можно каждый год проводить в Канаде, - цитирует пресс-служба ИИХФ Фазеля. - Мы очень довольны турниром в этом году. Конечно, есть некоторые проблемы с продажей билетов и ценами, но этот турнир создан для Канады. Знаю, что для европейских игроков очень много значат матчи на знаменитых аренах перед тысячами поклонников. Это невероятный опыт.