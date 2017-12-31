Расмус Далин: "В матче с Россией будет весело"

Защитник молодежной сборной Швеции Расмус Далин остался доволен игрой команды в матче группового турнира чемпионата мира против Швейцарии (7:2). В заключительном туре шведам предстоит провести поединок с Россией.

- Мы провели хороший матч со Швейцарией, как и с Чехией. Это разные матчи, но в целом мы очень неплохо смотримся на турнире. В матче с Россией будет весело. Эта игра поможет подготовиться нам к плей-офф, - цитирует Далина официальный сайт молодежного чемпионата мира.

Матч Россия - Швеция состоится 1 января, начало - в 4.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.

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