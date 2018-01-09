Рафаил Ишматов: "Слабая игра сборной России на МЧМ непосредственно связана с работой детских школ"

Экс-тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов отметил, что игра команды на МЧМ в Баффало показала пробелы в системе подготовки игроков. Сборная под руководством Валерия Брагина уступила в четвертьфинале США (2:4) и впервые с 2010 года осталась без медалей.

— Очень сложно оценить состав. Но то, что общий уровень игроков ниже, чем в предыдущие годы, для меня очевидно, — приводят "Известия" слова Ишматова. — Не хочу называть этих хоккеистов слабыми, но то, что они показали в Баффало, наглядно отражает пробелы в системе подготовки мастеров на уровне детско-юношеского хоккея, имевшие место в нашей новейшей истории. Это непосредственно связано с работой детских школ. Индивидуальные действия хоккеистов, игра без шайбы — этому обучают на начальном этапе.

Сейчас у наших детей и юношей слишком развит индивидуализм, — подчеркнул он. — Их в этом отношении поддавливают и родители, и агенты. Все действия на тренировках и в играх направлены на то, чтобы показать индивидуальный класс и засветиться ради драфта НХЛ. Мы в этом смысле взяли всё худшее от североамериканской системы 20-летней давности. Даже Швейцария местами выглядит интереснее нас. В Канаде и США сами от этого ушли, начав приучать своих ребят к более комбинационному хоккею. В последние годы они демонстрируют классический советский стиль, и их игра радует глаз. При этом свои бойцовские качества и силовые элементы сохранили, грамотно дополнив их всем лучшим, что было у нас.