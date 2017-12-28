Рафаил Ишматов: "Россия в игре с Чехией выглядела не очень уверенно"

Бывший главный тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов считает, что российская команда сыграла неуверенно в первом матче чемпионата мира с Чехией. В Баффало российская молодежка проиграла чехам со счетом 4:5.

– России противостояла очень серьезная и организованная команда, – цитируют "Известия" Ишматова. – Наша сборная в стартовом поединке выглядела не очень уверенно. Наверное, сказалась акклиматизация. Также стоит учитывать, что этот возраст – не самый сильный.

Стартовали наши не очень удачно, но это только начало турнира. Будем надеяться на мастерство нашего тренерского штаба во главе с Валерием Брагиным, который неоднократно доказывал свой профессионализм в критических ситуациях. Мы верим, что молодые российские хоккеисты смогут прибавить.