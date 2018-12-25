Рафаил Ишматов: "Брагин и его штаб не пребывают в эйфории от списка ярких талантов в молодежке"

Бывший тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов отметил, что наличие в составе команды на МЧМ-2019 ярких звезд не должно вводить в эйфорию.

- Уверен, что Брагин и его штаб не пребывают в эйфории от списка ярких талантов в составе, а думают над тем, как их объединить и добиться нужной химии, - приводят "Известия" слова Ишматова. - Атмосфера на таких турнирах сильно отличается от КХЛ и даже НХЛ. А в условиях акклиматизации российских игроков за океаном нужно постараться, чтобы успеть подвести их функциональное состояние к единому знаменателю, а также объединить ребят из наших клубов с хоккеистами из североамериканских лиг, играющих по другим системам и на площадках другого размера. Я сам сталкивался с парадоксом: в 2003 году мы выиграли золото, а через год у меня был состав сильнее, но Россия стала только пятой. Хотя я имел в распоряжении пятерых чемпионов мира, к которым добавились такие мастера, как Женя Малкин и Саша Семин.