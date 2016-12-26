05:28 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Рафаэль Ишматов: "Молодежная сборная России едет в Канаду в статусе фаворита"

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Бывший главный тренер молодежной сборной России Рафаэль Ишматов, под руководством которого команда в 2003 году выигрывала молодежный чемпионат мира, считает, что подопечные Валерия Брагина являются главными фаворитами предстоящего первенства. По его словам, то, что команде уже на групповом этапе придется сразиться с командами Канады и США, может пойти нашим ребятам только на пользу.

– В первую очередь желаю нашим ребятам удачи, – отметил в беседе с корреспондентом "Известий" Рафаэль Ишматов. – Главный тренер сборной России Валерий Брагин – очень хороший, опытный специалист, прекрасно знающий свое дело. Не сомневаюсь, что он сумеет добиться отличного результата с нашими молодыми хоккеистами. Россиян можно назвать одними из главных фаворитов турнира. У нашей команды отличный состав и прекрасный тренер, поэтому надеемся и верим в положительный результат.

В хоккее никогда не бывает простых соперников. Может быть, это и к лучшему, что уже на групповом этапе наши ребята сойдутся с сильнейшими. Если нашим хоккеистам удается показать достойный хоккей и победить, то они получат отличный эмоциональный заряд на весь турнир.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/653729

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