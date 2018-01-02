Прямая онлайн-трансляция матча США – Россия

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборная России сыграет против США. Фото ФХР

В ночь с 2 на 3 января состоится матч четвертьфинала молодежного чемпионата мира между командами США и России. Игра начнется в Баффало в 4 утра по московскому времени, "СЭ" проведет прямую трансляцию этой игры.

Победитель этой встречи выйдет в полуфинал, а проигравший досрочно завершит турнир в первом раунде плей-офф.

После игры вас ждут оперативные комментарии хоккеистов и тренеров от нашего корреспондента Алексея Шевченко, который работает на месте событий. Также на нашем сайте будет оперативный отчет об игре и комментарии экспертов.

США - Россия. Прямой эфир (Видео)