19:09 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Полунин, Воробьев и Капризов – в первой тройке молодежной сборной России

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Молодежная сборная России провела раскатку перед стартовым матчем чемпионата мира против Канады. Подопечные Валерия Брагина вышли на лед в следующих сочетаниях:

Полунин – Воробьев – Капризов, Сидоров – Рыков;

Гурьянов – Квартальнов – Карнаухов, Зборовский – Сергечев;

Ураков – Беляев – Тренин, Дронов – Кудако;

Юртайкин – Алексеев – Рубцов, Волков – Воронков;

вратари: Сухачев, Самсонов, Красоткин.

Напомним, что капитаном молодежной сборной России будет нападающий Кирилл Капризов, ассистентами капитана – форвард Данила Квартальнов и защитник Егор Рыков.

Трансляция матча Канада – Россия (начало – в 04:00 по московскому времени)

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