Подколзин вызван в молодежную сборную России

В расположение молодежной сборной России вызван капитан и лучший бомбардир юниорской сборной страны U18 на Мировом кубке вызова нападающий Василий Подколзин. Об этом сообщает официальный Твиттер ФХР.

В текущем сезоне 17-летний хоккеист провел 10 матчей в МХЛ, где набрал 7 (5+2) очков, а также 7 игр в ВХЛ, где записал на свой счет одну шайбу. Напомним, что Подколзин считается одним из фаворитов драфта НХЛ-2019 на данный момент.

Российская команда сыграет на молодежном чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде. В своем первом матче россияне 28 декабря сыграют со сборной Дании.