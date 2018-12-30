Подколзин о столкновении с чехом на рукопожатии: "Не ожидал от него таких слов"

17-летний форвард молодежной сборной России Василий Подколзин рассказал корреспонденту "СЭ" о конфликте, случившемся на рукопожатии после матча МЧМ Россия – Чехия (2:1).

- Все хоккеисты – профессионалы, - резюмировал Подколзин. - Знают, что после свистка все заканчивается. Человека, с которым столкнулся на рукопожатии, я не знаю. Просто я не ожидал от него таких слов. В любом случае, случившееся будет для меня уроком.

- Так он вам что-то сказал?

- Ну да, как обычно, слово за слово. Я этого не ожидал. Просто ехал жать ему руку. Он что-то начал говорить про мой возраст. Дословно я перевести не могу, английский знаю не очень хорошо.

- В матче этот игрок получил на вас удаление. Наверное, ему показалось, что вы симулировали.

- Это был он? Я не такой игрок, который будет симулировать. Я шел за шайбой, он меня толкнул в спину, у меня ноги вылетели вперед.

- Вы могли получить травму!

- Но не получил же!(Алексей Шевченко)

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