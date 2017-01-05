Почему Россия и США не закончили серию буллитов после трех попыток

"СЭ" объясняет, почему в матче полуфинала молодежного чемпионата мира США – Россия (4:3 Б) команды не закончили серию буллитов после трех попыток каждой из сторон, что принесло бы победу россиянам.
20 мая, под финиш чемпионата мира-2016, проходившего в Москве и Санкт-Петербурге, директорат ИИХФ принял решение об изменении правил международных турниров. Изменения эти касались овертаймов и серий буллитов.
Теперь овертаймы на групповом этапе должны проводиться в формате "3 на 3", а если ни одна из команд не забивает, назначаются послематчевые буллиты, состоящие минимум из трех серий.
В плей-офф формат меняется. В четвертьфиналах, полуфиналах и матчах за бронзу играются 10-минутные овертаймы в формате "4 на 4", а буллиты состоят минимум из пяти серий. В финальной встрече овертайм играется 20 минут в формате "5 на 5". Буллиты – тоже состоят минимум из пяти серий.
Отметим, что в правилах молодежного чемпионата мира на официальном сайте турнира упоминались только форматы овертаймов. Про буллиты ничего сказано не было. (Игорь ЕРОНКО)
Denis Kovalev
Перевод с оф. сайта: Три различных шутеры от каждой команды будут принимать альтернативные выстрелы, пока не решающий гол забил. Если игра все еще привязана после трех выстрелов по каждой команды, PSS будет продолжать тай-брейк стрелять из одного игрока каждой команды, с обратном порядке съемки. Те же самые или новые игроки могут взять выстрелы тай-брейк. Тот же игрок также может быть использован для каждого выстрела командой в тай-брейк буллитов. Вывод: Если тай-брейк 5 или 6 бросков - один и тот же игрок не может бросать 3 раза.. Или и эти правила не правила??
03:01
skua
Брагин тоже подтвердил, что все знали про булиты
02:58
skua
Его же интервью https://www.instagram.com/p/BO3HTRLlROr/?taken-by=boogaard1975
02:58
skua
Интервью Капризова - Сразу сказали, что будет 5 булитов. Еще есть вопросы ?
02:57
zap201
После окончания матча на официальном сайте МЧМ было:Three different shooters from each team will take alternate shots, until a decisive goal is scored. Прошло меньше часа, захожу на сайт снова:Three different shooters from each team - five in playoff and medal games - will take alternate shots, until a decisive goal is scored. Возможно, скажут ,что регламент чемпионата, опубликованный на официальном сайте это неофициальный документ,но выглядит это неприглядно, что подтверждается быстрой корректировкой фразы. С мая видимо времени не было поправить, а тут случайно именно сегодня появились свободные полчаса.
02:55
Denis Kovalev
Капризов видимо один знал про 5 буллитов, все остальные стали праздновать.. и даже американцы посчитали , что проиграли..
02:52
wallesss
Всё. Всем спать) Капризов сказал, что про 5 буллитов они знали.
02:46
стрелок
Но на главной все равно висит инфа про три буллита
02:44
skua
20 мая, под финиш чемпионата мира-2016, проходившего в Москве и Санкт-Петербурге, директорат ИИХФ принял решение об изменении правил международных турниров. Изменения эти касались овертаймов и серий буллитов. Теперь овертаймы на групповом этапе должны проводиться в формате "3 на 3", а если ни одна из команд не забивает, назначаются послематчевые буллиты, состоящие минимум из трех серий. В плей-офф формат меняется. В четвертьфиналах, полуфиналах и матчах за бронзу играются 10-минутные овертаймы в формате "4 на 4", а буллиты состоят минимум из пяти серий. В финальной встрече овертайм играется 20 минут в формате "5 на 5". Буллиты – тоже состоят минимум из пяти серий.
02:44
стрелок
Должен признать, что ниже на сайте уже позже нашел ссылку на более подробные правила и там написано, что с мая 16 в плейофф пять игроков бьют. Это был первый случай. Но Самсонова они просто сломали а америкосов окрылили
02:43
Тропическая гемангиома Мовсисяна
кому нужно могу выслать скриншоты регламента в 2:20 где не было сказано про 5 буллитов, в 2:34 появилось))) после окончания матча с США)))
02:42
wallesss
Сабзеро - книга "2014-2018" издания 2015!, мчм-2017)) Про 6 бросков прочитал, тогда почему СЭ нам тут 5 впаривает)) Что за каша))
02:41
MAPKJIAP
If no goal is scored in the overtime period then the Penalty-Shot Shootout (PSS) procedure will apply. The following procedure will be utilized: Three different shooters from each team - five in playoff and medal games - will take alternate shots, until a decisive goal is scored.
02:41
MAPKJIAP
Уже поменяли информацию на офф сайте, уже 5 буллитов в плей-офф...
02:40
vicp81
бить может один игрок хоть до посинения
02:39
LTZ
Как в/на украине, оказывается, любят хоккей. Протест подавать нужно, ФХР должна сделать это обязательно. Ну а дальше, будем наблюдать заслуженную дырку Третьяка и его беспомощное ква.
02:36
skua
Вот инфа. Чего вы ноете ? Когда Канада Россию 6-1 сделала и Ковальчук всех позорно увел, тогда тоже правила не разъяснили и Обама снова виноват ? The International Ice Hockey Federation approved rule changes on Friday for its overtime and shootout format in the upcoming season. In the preliminary round of international tournaments, overtime will be played up to five minutes with three-on-three skaters. If the game is still tied, a shootout with three rounds (and if necessary, tie-break shots) will take place. For playoff games (except for the gold medal game) the overtime period will be played four-on-four for 10 minutes. If still tied, both teams will go to a five-round shootout and potential tie-break shots.
02:32
стрелок
Пять лет коментов не оставлял!!! Но вы достали!!! После буллитов лично залез на офсайт iihf!!!! Сделал переведенный на русский скрин страницв правил молчемп2017. Там четко и дословно три шуттера, а потом до первой победной. Стыдно должно быть вашим псевдожурналистам!!!
02:32
stand007
скажите мне кто-нибудь - а почему этот Терри бил 3 буллита???
02:31
vicp81
даже мать его канадцы были не в курсе, что серия буллитов не из трёх бросков. Дали картинку на три броска, а потом вообще потухли и под конец уже на шесть бросков повесили картинку...
02:30
сабзеро
СЭ, не напрягайтесь, я нашел регламент. И да, серия не из пяти, а из шести бросков, как и было на экране. Вот тут, стр. 47, п. 8 . http://fhr.ru/common/upload/Hokkey_Rules_2014-2018.pdf
02:29
wallesss
Да черным по белому описан формат овертаймов, далее - если нет гола - то отсыл к параграфу буллитов, где как уже все говорили их 3. Имеет ли юридическую силу сайт и вывешенный док - скорее всего нет. Так что решение оставят в силе, ессесно (даже если и признают неправоту).
02:28
Бурый аз есьм
даже янки думали,что продули после третьего броска,как же так-то
02:27
= Даль =
мне от ИИХФ писем не приходило. Россию в финал, США за бронзу.
02:25
Denis Kovalev
Уважаемые эксперты СЭ! Объясните, как знакомят с правилами проведения игр сборные? В письменном виде раздают правила, или на оф. сайте, или как? Почему тренеры и игроки и даже зрители были уверены в 3х бросках?? P.S. На сайте ЧМ 20 Есть инфа о буллитах.
02:24
jonnio
По большому счёту нас возят не первый год!
02:23
Русский Я
сабзеро, он ваш Обама, очень жаль что вы не видите заговора против Нашей Страны, он очевиден.
02:23
Тропическая гемангиома Мовсисяна
про буллиты там отдельный параграф))) вбейте в поиске на странице слово "five", в разделе буллитов оно отсутствует, следовательно 5 буллитов - это чистой воды шизофазия судей)))
02:20
wallesss
Директорат ИИХФ "принял решение" или оформил документально? Я принял решение развестить с женой, но пока его не оформил. Разница существенная. Документик в студию, пожалуйста. Никаких эмоций, просто документы.
02:19
сабзеро
Русский Я ________________________ Ты до сих пор не вдуплил, что не интересен тут со своим Обамой и прочими провокациями? Хорош гадить.
02:18