Почему Россия и США не закончили серию буллитов после трех попыток

"СЭ" объясняет, почему в матче полуфинала молодежного чемпионата мира США – Россия (4:3 Б) команды не закончили серию буллитов после трех попыток каждой из сторон, что принесло бы победу россиянам.

20 мая, под финиш чемпионата мира-2016, проходившего в Москве и Санкт-Петербурге, директорат ИИХФ принял решение об изменении правил международных турниров. Изменения эти касались овертаймов и серий буллитов.

Теперь овертаймы на групповом этапе должны проводиться в формате "3 на 3", а если ни одна из команд не забивает, назначаются послематчевые буллиты, состоящие минимум из трех серий.

В плей-офф формат меняется. В четвертьфиналах, полуфиналах и матчах за бронзу играются 10-минутные овертаймы в формате "4 на 4", а буллиты состоят минимум из пяти серий. В финальной встрече овертайм играется 20 минут в формате "5 на 5". Буллиты – тоже состоят минимум из пяти серий.

Отметим, что в правилах молодежного чемпионата мира на официальном сайте турнира упоминались только форматы овертаймов. Про буллиты ничего сказано не было. (Игорь ЕРОНКО)