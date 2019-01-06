Петр Кочетков: "Вчера американский вратарь меня переиграл"

Голкипер молодежной сборной России Петр Кочетков подвел итоги МЧМ для нашей команды и рассказал о полуфинальной игре с США (1:2). Также он признался, что бронзовая медаль важна для него.
– По-хорошему американский вратарь меня переиграл, - сказал Кочетков. - Он отразил 35 бросков, совершил спасения, которые нужны были команде. Я неплохо играл, но в моменте со вторым голом чуть не повезло, а с первым – неправильно прочитал ситуацию, сел и уже не успел переместиться. Счастлив ли я бронзе? Честно, да, для меня это очень важная медаль. (Алексей Шевченко)
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