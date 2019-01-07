Петр Кочетков: "С США был лучший матч на турнире"

Голкипер молодежной сборной Петр Кочетков – об итогах МЧМ.

– У нас была здоровая конкуренция между мной, Амиром и Тарасовым, – отметил Кочетков. – Тренер нашел правильные слова, ну и мы с Даниилом подружились еще на Суперсерии.

– Знарок к вратарям вообще не подходит?

– Поболтать мог, а так у нас есть тренер вратарей.

– Поменялось отношение к драфту после МЧМ?

– Видел, как мои друзья драфтовались и завидовал им белой завистью. Если выберут, отнесусь спокойно. Дай бог выберет клуб, где у меня будет возможность заиграть.

– Ваш сэйв "скорпиона" со Швейцарией крутили по всем каналам. Как к восприняли эту шумиху?

– Он не принес никакой пользы команде, нам забили в этой же атаке. Как и спасения с Америкой, которые не пошли в копилку.

– Титул лучшего вратаря отдали бы за золото?

– Да, мы серьезно шли к нему. Очень тяжелое было поражение от американцев, потому что это был наш лучший матч на турнире. Мы играли с ними перед МЧМ – был совсем другой матч. В полуфинале мы играли первым номером, давили. Серьезно, очень обидное поражение. Здорово сыграл их вратарь. Третий период они откатились. Хорошо, что на игру со Швейцарией вышли с пустой головой. (Евгений Белоусов)