Петр Кочетков: "Конкуренция с Тарасовым? Даня – классный парень"

Голкипер молодежной сборной России Петр Кочетков подвел итоги чемпионата мира для нашей команды. Также он рассказал о конкуренции с Даниилом Тарасовым.

– Прежде всего я доказал самому себе, что могу играть на таком уровне, показывать результат, - сказал Кочетков. - Появилась уверенность в себе – не то что бы ее не было, но стало больше. Где буду играть дальше, будет решать тренерский штаб и руководство ("Сочи"). Конкуренция с Тарасовым? Даня – очень классный парень, мы очень подружились с ним на Суперсерии. У нас очень классная атмосфера с ним, тренером вратарей, еще одним голкипером Амиром Мифтаховым. Приятно было работать. Мы сыграли по два матча в группе, оба одержали по две победы. Но я выиграл у Канады, наверное, поэтому не стали меняться дальше. Поражение от США? Честно, было обидно. (Алексей Шевченко)

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