Петр Кочетков: "Добавило уверенности, что стал играть по мужикам"

Один из героев молодежного чемпионата мира голкипер сборной России​ Петр Кочетков рассказал о том, что стало причиной его прогресса перед турниром.

– К сожалению вчера, когда нужно было выручить команду, чуть не повезло, – признался Кочетков. – Американский вратарь переиграл меня. Сейчас у меня появилась уверенность, так как я стал играть по мужикам в Высшей лиге. К тому же неплохо удалось проявить себя в суперсерии против юниорских лиг Канады.

– С чем связан ваш прогресс? Может быть, появился тренер вратарей, который лучше с вами занимается?

– В своем стиле я играю примерно 5 лет. (Андрей Бротский)

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