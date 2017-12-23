Павел Буре: "Кто показывает себя на МЧМ, почти гарантированно становится звездой взрослого хоккея"

Бывший форвард сборных СССР и России Павел Буре в преддверии старта молодежного чемпионата мира в Баффало пожелал удачи команде Валерия Брагина. Экс-нападающий отметил, что мировое первенство в США отчасти будет более представительным, чем взрослый чемпионат мира и хоккейный турнира на Олимпийских играх в Пхенчхане.

- В известной степени это турнир даже более престижный, чем взрослый чемпионат мира. Хотя бы потому что туда приезжают все лучшие игроки планеты своего возраста, без каких-либо ограничений, -цитирует официальный сайт НХЛ Буре. - Во взрослом хоккее, как мы знаем, такие ограничения существуют: и в случае с чемпионатом мира, и даже с Олимпийскими играми, когда в них не участвует НХЛ.

Уже много десятилетий подряд молодёжный чемпионат мира – смотр лучших талантов мирового хоккея, а заодно возможность понять, кто придет на смену нынешней элите. Кто показывает себя на этом турнире, почти гарантированно становится звездой хоккея взрослого.

Молодежный чемпионат мира - момент знакомства не просто с хоккеем высшего уровня, но еще и с теми людьми, чьи карьеры потом много лет будут развиваться параллельно твоей. Туда уже приезжают большие мастера, многие из которых затем превращаются в настоящих звезд. Возьмите список десяти лучших бомбардиров любого турнира и посмотрите, чего они добились затем по ходу карьеры. Простых ребят среди них нет, поверьте.

В составах "молодежек" уже сегодня есть игроки с действующими контрактами в НХЛ, еще больше тех, кто задрафтован клубами лиги. Ее скауты работают по всему миру, в их распоряжении интернет, поэтому "открыть" какого-либо игрока во время самого чемпионата практически невозможно. Каждый знает каждого. И все равно - проверено десятилетиями - кто становится лучшим бомбардиром турнира и берет индивидуальные призы, на 99 процентов будет звездой или даже суперзвездой взрослого хоккея. Случайные люди на этих чемпионатах не выстреливают. Я лично таких примеров не помню.

Я желаю всем командам, особенно сборной России, успешного турнира в Баффало. Для каждого игрока - это вершина молодежной карьеры, то, к чему каждый из них шел с детских лет. И успех на этом чемпионате будет значить, что к 20 годам в хоккее ты свою задачу-минимум выполнил. И можешь уверенно шагать дальше.

Напомним, молодежный чемпионат мира пройдет в Баффало с 26 декабря по 5 января. Сборная России в группе сыграет с Чехией (26 декабря), Швейцарией (28 декабря), Белоруссией (29 декабря) и Швецией (1 января).