Парсонс вновь будет защищать ворота США против России

Ворота сборной США в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира против России будет защищать голкипер Тайлер Парсонс, сообщает NBC Sport. 19-летний хоккеист уже встречался с российской командой в групповом турнире, когда американцы победили со счетом 3:2. Также Парсонс помог своей сборной в четвертьфинальной встрече против Швейцарии (3:2), где отразил 19 бросков.

Ранее американец был выбран лучшим проспектом "Калгари" в декабре. Форвард "Флэймз" Мэттью Ткачак заявил, что Парсонс был невероятен в игре с Россией и именно благодаря его действиям США смогли добиться победы.