Отец Алтыбармакяна: "Изначально мысли не было, что Андрей будет выступать на профессиональном уровне"

Руслан Алтыбармакян, отец нападающего молодежной сборной России Андрея Алтыбармакяна, отметил, что семья изначально не планировала сделать сына профессиональным игроком.

– Изначально у нас и мысли не было, что Андрей будет выступать на профессиональном уровне, – сказал Алтыбармакян-старший. – Отдать Андрея и младшего Илью в хоккей предложила супруга Оксана, чтобы укрепить их здоровье. Рядом с нашим домом в Приморском районе стоит крытый каток. Зимой условия там были жесткие – температура была ниже, чем на улице. Он всегда был середнячком, никогда не выделялся, в 13-14 лет начал понемногу прибавлять под руководством Павла Тихомирова.

Потом пробился в молодежную команду "Серебряных Львов", где тоже повезло с тренером – Сергей Яровой начал раскрывать его, давая достаточно времени парням 1998 года рождения. Перед первым вызовом сына в юниорскую сборную, команда U-18 приезжала в Питер. Хоть "Львы" и проиграли 3:8, Андрей тогда отыграл хорошо и агрессивно, поэтому, вероятно, понравился Виталию Прохорову. (Евгений БЕЛОУСОВ)