Останется ли Брагин в сборной? Отвечает сам тренер

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после победы в матче за бронзу чемпионата мира-2019 в Ванкувере со Швейцарией (5:2) подвел итоги турнира. Специалист ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде.

– Почему вы отдали предпочтение Кочеткову перед Тарасовым, из-за суперсерии?

– Почему? Кочетков хорошо отыграл свои матчи с Чехией и Канадой. Он выиграл конкуренцию.

– Какие-то ошибки в составе все-таки были?

– Никаких ошибок не было!

– Рубинчик?

– А кто сильнее? Он был не в составе, скорее запасной.

– Вы выбрали между Ольшанским и Калабушкиным, а Рубинчик сразу попал в заявку.

– Он хорошо сыграл в товарищеских матчах.

– Сегодня трибуны были против вас, это не мешало?

– Нет, главное не обращать на них внимание. Изначально было понятно, что здесь будут болеть за швейцарцев. Более слабую в хоккейном отношении страну.

– После матча с американцами было много критики в адрес Костина, швырнувшего шлем и выругавшегося. Вы с ним поговорили?

– Я эту ситуацию не комментирую. Его личное дело.

– Чем вам помог Олег Знарок?

– Я уже сказал, это положительная энергетика, очень бурное обсуждение всех деталей каждого матча. Все идет на пользу. От него в команду шли очень положительные эмоции.

– Вы останетесь в сборной на следующий сезон?

– У меня контракт. (Алексей Шевченко)

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