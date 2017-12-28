Орлов – о МЧМ: "В свое время нас тоже списали со счетов, но мы стали чемпионами"

Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов выразил надежду на то, что молодежная сборная России успешно выступит на молодежном чемпионате мира. При этом хоккеист провел аналогии с командой, выигравшей турнир в 2011 году.

– Следите за МЧМ? – вопрос Орлову.

– Честно говоря, не смотрел матч наших с чехами, но знаю результат. Надеюсь, что ребята найдут уверенность и начнут побеждать. В свое время мы проиграли два матча. Все нас списали со счетов, но мы стали чемпионами.

– Какие воспоминания остались от молодежного чемпионата мира?

– Прошло очень много времени. Если видимся с ребятам, всегда вспоминаем ту эйфорию. Хорошее время и хорошая команда у нас была. Все выступают на высоком уровне – это приятно вдвойне. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)

Полная версия интервью Дмитрия Орлова – здесь