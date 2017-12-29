Опять пять. Все голы матча МЧМ Белоруссия – Россия

В матче группового турнира молодежного чемпионата мира сборная России обыграла сверстников из Белоруссии – 5:2. Отметим, что вторая игра с участием россиян заканчивается с одним и тем же счетом.
Сначала свою фамилию на табло дальним броском зажег Алексей Полодян.
1:0 – Алексей Полодян 💥#BLRRUS #U20 pic.twitter.com/ZeMf5Ovgaj– Хоккей России (@russiahockey) 29 декабря 2017 г.
Герман Рубцов не стал откладывать дело в долгий ящик и уже через две минуты увеличил преимущество россиян.
2:0 – Герман Рубцов 💪#BLRRUS #U20 pic.twitter.com/iVOsMlcGhZ– Хоккей России (@russiahockey) 29 декабря 2017 г.
Во втором периоде отличился Клим Костин, сделав счет 3:0.
3:0 – Клим Костин 💪#BLRRUS #U20 pic.twitter.com/UwvavZSz0Y– Хоккей России (@russiahockey) 29 декабря 2017 г.
Третий период начался с курьезного гола в ворота российской команды, но через несколько минут Артур Каюмов восстановил разрыв в три шайбы.
4:1 – Артур Каюмов⚡️#BLRRUS #U20 pic.twitter.com/pbGErCzMgy– Хоккей России (@russiahockey) 29 декабря 2017 г.
Россияне снова пропустили, но затем Костин оформил дубль, установив окончательный счет. Кстати, на счету форварда "Сент-Луиса" уже три шайбы на этом турнире.
Гол в исполнении Клима Костина 💪#BLRRUS #U20 pic.twitter.com/c5RdVYF5Dj– Хоккей России (@russiahockey) 29 декабря 2017 г.
parisser
parad,Белору́ссия (белор. Беларусь ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (белор. Рэспубліка Беларусь ), официальное сокращённое название Белару́сь
00:10
parad
Беларусь!Когда толстолобики выучите?
23:12 29 декабря