Опять пять. Все голы матча МЧМ Белоруссия – Россия

Сегодня. Баффало. Белоруссия - Россия - 2:5. Россияне снова забросили пять шайб. Фото ФХР

В матче группового турнира молодежного чемпионата мира сборная России обыграла сверстников из Белоруссии – 5:2. Отметим, что вторая игра с участием россиян заканчивается с одним и тем же счетом.

Сначала свою фамилию на табло дальним броском зажег Алексей Полодян.

Герман Рубцов не стал откладывать дело в долгий ящик и уже через две минуты увеличил преимущество россиян.

Во втором периоде отличился Клим Костин, сделав счет 3:0.

Третий период начался с курьезного гола в ворота российской команды, но через несколько минут Артур Каюмов восстановил разрыв в три шайбы.

Россияне снова пропустили, но затем Костин оформил дубль, установив окончательный счет. Кстати, на счету форварда "Сент-Луиса" уже три шайбы на этом турнире.

Трансляция матча Белоруссия - Россия