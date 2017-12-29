22:30 29 декабря | Хоккей — Молодежный ЧМ

Опять пять. Все голы матча МЧМ Белоруссия – Россия

Сегодня. Баффало. Белоруссия - Россия - 2:5. Россияне снова забросили пять шайб. Фото ФХР
Сегодня. Баффало. Белоруссия - Россия - 2:5. Россияне снова забросили пять шайб. Фото ФХР
2

В матче группового турнира молодежного чемпионата мира сборная России обыграла сверстников из Белоруссии – 5:2. Отметим, что вторая игра с участием россиян заканчивается с одним и тем же счетом.

Сначала свою фамилию на табло дальним броском зажег Алексей Полодян.

Герман Рубцов не стал откладывать дело в долгий ящик и уже через две минуты увеличил преимущество россиян.

Во втором периоде отличился Клим Костин, сделав счет 3:0.

Третий период начался с курьезного гола в ворота российской команды, но через несколько минут Артур Каюмов восстановил разрыв в три шайбы.

Россияне снова пропустили, но затем Костин оформил дубль, установив окончательный счет. Кстати, на счету форварда "Сент-Луиса" уже три шайбы на этом турнире.

Трансляция матча Белоруссия - Россия

результаты опроса
14462 чел.
Как молодежная сборная России выступит на чемпионате мира по хоккею-2018?
Выиграет золото
35.0%
Станет вице-чемпионом
13.4%
Возьмет бронзу
21.9%
Станет четвертой
7.1%
Проиграет в четвертьфинале
18.0%
Не выйдет из группы
4.6%
2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

parisser

parad,Белору&#769;ссия (белор. Беларусь ), официальное название — Респу&#769;блика Белару&#769;сь (белор. Рэспубліка Беларусь ), официальное сокращённое название Белару&#769;сь

00:10

parad

Беларусь!Когда толстолобики выучите?

23:12 29 декабря