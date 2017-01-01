06:33 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Определились все пары 1/4 финала молодежного ЧМ

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Стали известны все четвертьфинальные пары молодежного чемпионата мира, который проходит в Канаде. Сборная России, занявшая третье место в группе В, встретится с Данией. Победитель этой игры поспорит за выход в финал с лучшей командой пары СШАШвейцария. В других четвертьфиналах Канада будет противостоять Чехии, а Словакия сыграет со Швецией.

Пары 1/8 финала молодежного чемпионата мира:

Дания – РОССИЯ (2 января, 21.00*, Торонто)

Швеция – Словакия (2 января, 23.30, Монреаль)

США – Швейцария (3 января, 1.30, Торонто)

Канада – Чехия (3 января, 4.00, Монреаль)

* - по московскому времени

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/worldjunior/2016-2017/

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