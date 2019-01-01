04:51 | Хоккей — Молодежный ЧМ

"Он в прошлой жизни в цирке работал". Капитан российской молодежки сравнил канадца с Неймаром

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Капитан молодежной сборной России по хоккею Клим Костин в первом перерыве матча группового турнира чемпионата мира-2019 в Ванкувере с Канадой иронично высказался о капитане соперников Максиме Комтуа. В первом периоде между ними состоялась стычка, Костин остался недоволен ударом клюшкой по ногам со стороны соперника и ответил ему толчом в грудь, после чего Комтуа упал, а потом долго опирался на бортик своей скамейки. Оба хоккеиста получили 2-минутные удаления и обменялись репликами из своих штрафных боксов. Немноним позже Комтуа получил обоюдное удаление с другим игроком россиян, Степаном Старковым.

– Он в прошлой жизни в цирке работал, вы не знали? Да, так и было. Перешел к хоккей, а привычки цирковые остались. Симуляция – это некрасиво. Видно, он летом в футбол переиграл. Падает постоянно, как будто Неймар, – сказал Костин во флеш-интервью.

 

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Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею

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