Олег Браташ: "В матче с Канадой главное - справиться с эмоциями"

Тренер молодежной сборной России Олег Браташ подчеркнул в преддверии стартового матча команды на чемпионате мира с Канадой, что штаб доволен объемом проделанной работы на тренировках. Он также отметил, что психологический аспект в игре с хозяевами турнира будет ключевым.
– Тренерский штаб не может быть полностью доволен качеством, – подчеркнул Браташ в интервью пресс-службе ФХР. – Мы довольны тем объемом работы, который проделали ребята. Наши хоккеисты из североамериканских лиг нормально влились, и в процессе никаких проблем нет. Мы оставили тех, кто можем усилить команду.
Никто не имеет опыта игры с Канадой на их домашнем чемпионате мира. Главное, чтобы ребята справились психологически со своими эмоциями.
До матча уже немного времени (3+ часа - совсем чуть-чуть), но мы ещё успеем посмотреть интервью с Олегом Браташом и Кириллом Капризовым: pic.twitter.com/qwIcv5P8BS– Хоккей России (@russiahockey) 26 декабря 2016 г.