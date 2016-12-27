Олег Браташ: "В матче с Канадой главное - справиться с эмоциями"

Тренер молодежной сборной России Олег Браташ подчеркнул в преддверии стартового матча команды на чемпионате мира с Канадой, что штаб доволен объемом проделанной работы на тренировках. Он также отметил, что психологический аспект в игре с хозяевами турнира будет ключевым.

– Тренерский штаб не может быть полностью доволен качеством, – подчеркнул Браташ в интервью пресс-службе ФХР. – Мы довольны тем объемом работы, который проделали ребята. Наши хоккеисты из североамериканских лиг нормально влились, и в процессе никаких проблем нет. Мы оставили тех, кто можем усилить команду.

Никто не имеет опыта игры с Канадой на их домашнем чемпионате мира. Главное, чтобы ребята справились психологически со своими эмоциями.