Олег Браташ: "Третье место на этом чемпионате – хороший результат"

Тренер молодежной сборной России Олег Браташ положительно оценил выступление команды на чемпионате мира. По его словам, изначальный расклад сил был не в пользу россиян.
– Выступление можно оценить как положительное, потому что мы завоевали медали, цитирует Браташа "Спорт FM". - Если признать честно, изначальный расклад сил был не в нашу пользу, тем не менее мы добились хорошего результата.
Теоретически, конечно, можно было больше. Есть еще первое место, есть финал, куда мы очень стремились и были близки к этому. Третье место на этом чемпионате – хороший результат.
Мы совершенно реально понимали расклад сил, мы знали соперников и знали, что будет сложно добиться результата. Мы искали пути, чтобы его добиться, и нашли их.
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http://sportfm.ru/news/bratash-trete-mesto-na-mchm-khoroshiy-rezultat.html
aloveku
да какой хороший? наши могли амеров пройти, если бы хоть по делу проиграли, но нет же, могли выиграть, это без намёков в сторону вратаря. А раз могли выиграть, то могли соотв-но и в финале играть, а раз могли в финале играть, то могли и выиграть золото. Не третье место хорошо, а могли выиграть золото. Без всяких бла-бла-бла, американцы чемпионская игра, и пр. пр. Очевидно же, что игра в полуфинале была в обе стороны, а не в одну. И именно это не позволяет нам говорить: 3е место - хорошо. Да, оно результативно, но осадок толстый остался.
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