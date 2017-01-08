Олег Браташ: "Третье место на этом чемпионате – хороший результат"

Тренер молодежной сборной России Олег Браташ положительно оценил выступление команды на чемпионате мира. По его словам, изначальный расклад сил был не в пользу россиян.

– Выступление можно оценить как положительное, потому что мы завоевали медали, цитирует Браташа "Спорт FM". - Если признать честно, изначальный расклад сил был не в нашу пользу, тем не менее мы добились хорошего результата.

Теоретически, конечно, можно было больше. Есть еще первое место, есть финал, куда мы очень стремились и были близки к этому. Третье место на этом чемпионате – хороший результат.

Мы совершенно реально понимали расклад сил, мы знали соперников и знали, что будет сложно добиться результата. Мы искали пути, чтобы его добиться, и нашли их.