Олег Браташ: "Для сборной России нет удобных соперников"

Тренер молодежной сборной России Олег Браташ на тренировке команды не стал называть сборную США, хозяина чемпионата мира-2018, удобным соперником по четвертьфиналу. При этом помощник Валерия Брагина выразил мнение: игра со Швецией в последний день группового раунда (3:4 Б) вышла лучшей по содержанию, пусть в ней и не удалось добиться победы, передает спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– США – удобный соперник для России?

– Трудно сказать. Чемпионат показывает, что нет для нас удобных соперников. Так что не надо об этом думать – а просто готовиться к следующему матчу.

– Какие были главные ошибки в матче со шведами? И почему не удалось победить с разностью в две шайбы, чтобы попасть на Словакию?

– Чтобы это сделать, надо забить на два гола больше, чем пропустить – это не получилось (улыбается). А ошибки – были в основном индивидуальные. Неплохо подготовились ребята, и самоотдача была на высоком уровне, и старались... Конечно, не все ошибались – вратарь (Сухачев) много выручал, подчищал, в меньшинстве особенно. Вообще в этот момент самоотверженно действовали и здорово выстояли. Однако за отдельные оплошности соперник наказал нас три раза, поэтому не получилось достичь того результата, на который мы нацеливались.

– Сегодня какие изменения в составе сделали по тройкам и будут ли они меняться завтра?

– Думаю, что изменений не будет, разве что минимальные. Пока их нет. На сегодня планируем тот состав, который вчера начинал. По содержанию матч со шведами был лучшим. Так складывается уже не первый чемпионат, что по ходу турнира мы прибавляем, и сейчас не исключение. Каждая следующая встреча у нас лучше в смысле командных действий.

Матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира США – Россия пройдет в Баффало 3 января и начнется в 4.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.

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