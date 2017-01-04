Олег Браташ: "Американцы считают нашу сборную слабой? Вечером поговорим"

Тренер молодежной сборной России Олег Браташ считает, что игроки команды справляются с волнением в преддверии полуфинала чемпионата мира против США, передает корреспондент "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Игра состоится сегодня, начало - в 23.00 по московскому времени.

- Сегодня нам нужно улучшить игру в своей зоне, чтобы удачней сыграть, - считает Браташ. - Волнение у ребят есть, но не скажу, что все напряжены. Американцы считают нашу сборную слабой? Это тема для журналистов. Вечером поговорим на эту тему.

Трансляция матча США - Россия