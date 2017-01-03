Олаф Эллер: "Дания провела феноменальный МЧМ"

Главный тренер молодежной сборной Дании Олаф Эллер подчеркнул, что он доволен игрой команды на чемпионате мира. Его подопечные дошли до четвертьфинала, где уступили со счетом 0:4 России.

– Я горжусь своей командой, – приводит официальный сайт турнира слова Эллера. – Мы провели феноменальный турнир, но сегодня нам не удалось воспользоваться шансами, как в прошлых играх. Считаю, что в этом году наша команда добилась больше прогресса, чем в предыдущие годы.