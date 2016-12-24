Оглашен состав сборной Финляндии на молодежный чемпионат мира

Стал известен состав сборной Финляндии на молодежный чемпионат мира, информирует Leijonat. Турнир состоится в Канаде с 26 декабря по 5 января.

Состав молодежной сборной Финляндии:



вратари – Каролус Каарлехто (ТПС), Маркус Руусу (ЮИП), Вейни Вехвиляйнен (ЮИП).



защитники – Миро Хейсканен (ХИФК), Олли Юолеви ("Лондон", OHL), Йеспер Маттила (Бостонский колледж, NCAA), Юхо Раутанен ("Йокерит"), Вили Саариярви ("Миссиссага", OHL), Урхо Вааканайнен (ЮИП), Юусо Валимяки ("Три-Сити", WHL).



нападающие – Каспер Бьёрквист (Колледж Провиденса, NCAA), Хенрик Боргстрём (Денверский Университет, NCAA), Отто Койвула ("Ильвес"), Янне Куокканен ("Лондон", OHL), Юона Луото ("Таппара"), Юлиус Маттила (Бостонский колледж, NCAA), Юлиус Няттинен ("Виндзор", OHL), Петрус Палму ("Оуэн Саунд", OHL), Артту Руотсалайнен ("Эссят"), Аапели Рясянен ("Су-Сити", USHL), Эели Толванен ("Су-Сити", USHL), Кристиан Весалайнен (ХПК), Теему Вяюрюнен (ТПС).