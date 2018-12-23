10:40 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Один из лидеров молодежной сборной России может пропустить чемпионат мира из-за травмы

Обсудить
1

Нападающий молодежной сборной России Иван Чехович может пропустить чемпионат мира. Как сообщил "СЭ" сам хоккеист, он получил травму спину после занятий в зале со штангой и, вероятно, не попадет в состав команды, который будет объявлен завтра после контрольной игры со Швейцарией. Чехович является одним из лучших бомбардиров юниорской лиги Квебека. (Алексей Шевченко)

Интервью с Чеховичем - в ближайшее время на сайте "СЭ"

Все о молодежном чемпионате мира – здесь.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/world-u20/

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...