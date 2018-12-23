Один из лидеров молодежной сборной России может пропустить чемпионат мира из-за травмы

Нападающий молодежной сборной России Иван Чехович может пропустить чемпионат мира. Как сообщил "СЭ" сам хоккеист, он получил травму спину после занятий в зале со штангой и, вероятно, не попадет в состав команды, который будет объявлен завтра после контрольной игры со Швейцарией. Чехович является одним из лучших бомбардиров юниорской лиги Квебека. (Алексей Шевченко)

Интервью с Чеховичем - в ближайшее время на сайте "СЭ"

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