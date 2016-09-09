Новосибирск подал заявку на проведение молодежного ЧМ-2023

Новосибирск подал заявку на проведение чемпионата мира-2023 среди молодежных команд, сообщает официальный твиттер "Сибири". Последний раз в России молодежный чемпионат мира проходил в 2013 году в Уфе. ЧМ-2016 состоялся в Хельсинки, россияне на нем завоевали серебро. Следующий розыгрыш турнира пройдет в канадском Монреале.

Друзья, вчера в Париже была подана заявка Новосибирска на проведение

чемпионата мира по хоккею среди молодежи в 2023 году! Ждем! – Hockey Club Sibir (@hcsibir) 9 сентября 2016 г.