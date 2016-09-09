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Новосибирск подал заявку на проведение молодежного ЧМ-2023

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Новосибирск подал заявку на проведение чемпионата мира-2023 среди молодежных команд, сообщает официальный твиттер "Сибири". Последний раз в России молодежный чемпионат мира проходил в 2013 году в Уфе. ЧМ-2016 состоялся в Хельсинки, россияне на нем завоевали серебро. Следующий розыгрыш турнира пройдет в канадском Монреале.

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