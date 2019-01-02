Новое интервью капитана российский молодежки Костина о капитане сборной Канады

Капитан молодежной сборной России Клим Костин через сутки после матча группового раунда чемпионата мира-2019 в Ванкувере с Канадой (2:1) выразил готовность извиниться перед капитаном соперника Максимом Комтуа. При этом он объяснил свои резкие слова о канадце.

По ходу первого периода Костин ударил Комута клюшкой в грудь после зацепа с его стороны. По мнению россиянина, канадец слишком картинно упал, о чем он сказал во флеш-интервью в перерыве. Костин сообщил, что Комута "в прошлой жизни работал в цирке" и является "лучшим другом Неймара".

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

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