Николай Коваленко: "Бронзу нужно брать обязательно"

Нападающий молодежной сборной России Николай Коваленко после поражения от США в матче 1/2 финала чемпионата мира (1:2) отметил, что команда билась до конца. По его мнению, выигрывать бронзовые медали нужно обязательно.

– Как сказали тренеры, это наша жизнь – хоккей, – сказал Коваленко в эфире "Матч ТВ". – Он преподносит подарки соперникам, и удача бывает на их стороне. Это спорт. Мы бились до конца, как могли. Хочу поблагодарить команду. Надо готовиться к матчу за 3-е место. Бронзу нужно брать обязательно. После такой игры не надо ничего говорить в раздевалке.

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