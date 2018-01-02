Никита Макеев: "В четвертьфинале с США не подведем"

Защитник молодежной сборной России Никита Макеев выразил уверенность, что в четвертьфинале с хозяевами чемпионата мира-2018 в Баффало, сборной США, команда Валерия Брагина отдаст все силы для борьбы. При этом хоккеист отметил прогресс в игре в меньшинстве по итогам заключительной встречи группового турнира со Швеций (3:4 Б), победа в которой позволяла занять более высокое место перед стартом плей-офф.

– Какие выводы можно сделать по матчу со Швецией?

– В первую очередь – поменьше удалений, потому что в обороне тратишь много сил. Ловишь на себя шайбы и можешь травму получить. Надо убрать удаления и добавить в реализации моментов.

– В меньшинстве хорошо сыграли?

– Да, в этом компоненте прибавили.

– Видели американцев?

– Да, смотрел по телевизору матч со словаками. Сильная команда, много атакуют, здорово играют в передачу, ведут силовую борьбу. Со всеми можно играть, и мы отдадим все силы, чтобы победить. Завтра не подведем. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира США – Россия пройдет в Баффало 3 января и начнется в 4.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.

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