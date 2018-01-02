Никита Макеев: "В четвертьфинале с США не подведем"

Защитник молодежной сборной России Никита Макеев выразил уверенность, что в четвертьфинале с хозяевами чемпионата мира-2018 в Баффало, сборной США, команда Валерия Брагина отдаст все силы для борьбы. При этом хоккеист отметил прогресс в игре в меньшинстве по итогам заключительной встречи группового турнира со Швеций (3:4 Б), победа в которой позволяла занять более высокое место перед стартом плей-офф.
– Какие выводы можно сделать по матчу со Швецией?
– В первую очередь – поменьше удалений, потому что в обороне тратишь много сил. Ловишь на себя шайбы и можешь травму получить. Надо убрать удаления и добавить в реализации моментов.
– В меньшинстве хорошо сыграли?
– Да, в этом компоненте прибавили.
– Видели американцев?
– Да, смотрел по телевизору матч со словаками. Сильная команда, много атакуют, здорово играют в передачу, ведут силовую борьбу. Со всеми можно играть, и мы отдадим все силы, чтобы победить. Завтра не подведем. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира США – Россия пройдет в Баффало 3 января и начнется в 4.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.
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MaximAZ
еще стоит добавить к предыдущему комментарию, что США (да и все другие сборные) комплектуют свои команды не сыночками чиновников-знакомых, а действительно самыми талантливыми игроками.
02:12
Спринт
Как всегда много говорильни перед матчем. Не тем занимаетесь ребята. Сборная России и по игре и по составу слабее американцев (которые подобных равноценных сборных могли скомплектовать не менее 5-6, а то и десятка). Для выхода в полуфинал надо чудо, - что бы не благодаря, а вопреки всему. Уровень хоккея от детского до профессионального в Северной Америке не сопоставим с российскими реалиями ни по одному параметру, всё на порядок лучше и продуманно. На авось ничего там не делается. А сборной России только на авось и надеяться в матче со штатами.
01:42