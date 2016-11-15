Никита Ли: "Россияне сами привезли себе ненужные голы"

Нападающий молодежной сборной России Никита Ли после поражения в четвертом матче Суперсерии от команды лиги Онтарио (2:5) отметил, что во втором периоде россияне отдали инициативу, позволив сопернику почувствовать игру. По его словам, команда сама привезла себе ненужные голы.

– Мы хорошо начали игру, – приводит ТАСС слова Ли. – Во втором периоде не знаю, что случилось – мы отдали инициативу, позволили сопернику почувствовать игру, сами ошиблись, "привезли" себе ненужные голы. Потом начали отыгрываться, но времени в конце не хватило.

Возможно, сказалась акклиматизация. Здесь все команды сильные, лучшие – слабых соперников нет, настраиваемся на каждого. Перерыв перед играми с Онтарио, думаю, на нас не сказался – были силы и движение, в игру вошли хорошо.

В двух следующих матчах Суперсерии россияне сыграют со сборной главной юниорской хоккейной лиги Квебека.

