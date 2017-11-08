07:35 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Невероятный камбэк российской молодежки в Канаде! Как это было

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Молодежная сборная России одержала волевую победу над командой Западной лиги (WHL) во 2-м матче Суперсерии со счетом 4:3. По ходу встречи команда Валерия Брагина уступала соперникам в счете 0:3. Напомним, что в первой встрече сборная WHL была сильнее – 7:0.

В составе россиян дубль оформил Михаил Мальцев, по шайбе забросили Артем Мальцев и Андрей Алтыбармакян.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Future23

другое дело

08:29

Генерал 123

А слабо с 0:7 отыграться?

08:25

ravilius777

молодцы, характер есть!

08:11