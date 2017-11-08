Невероятный камбэк российской молодежки в Канаде! Как это было

Молодежная сборная России одержала волевую победу над командой Западной лиги (WHL) во 2-м матче Суперсерии со счетом 4:3. По ходу встречи команда Валерия Брагина уступала соперникам в счете 0:3. Напомним, что в первой встрече сборная WHL была сильнее – 7:0.

В составе россиян дубль оформил Михаил Мальцев, по шайбе забросили Артем Мальцев и Андрей Алтыбармакян.