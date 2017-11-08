Невероятный камбэк российской молодежки в Канаде! Как это было

Молодежная сборная России одержала волевую победу над командой Западной лиги (WHL) во 2-м матче Суперсерии со счетом 4:3. По ходу встречи команда Валерия Брагина уступала соперникам в счете 0:3. Напомним, что в первой встрече сборная WHL была сильнее – 7:0.
В составе россиян дубль оформил Михаил Мальцев, по шайбе забросили Артем Мальцев и Андрей Алтыбармакян.
Михаил Мальцев автор первой шайбы сборной России в Суперсерии!#CANvsRUS pic.twitter.com/AIJUJQu6gk– МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 8 ноября 2017 г.
Пока у нас забрасывают только Мальцевы! На этот раз отличился Артем💪#CANvsRUS pic.twitter.com/y4IcnKu1OX– МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 8 ноября 2017 г.
АЛТЫБАРМАКЯН!!! #CANvsRUS pic.twitter.com/n6LsGm5EfO– МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 8 ноября 2017 г.
Просыпайтесь, друзья! Михаил Мальцев оформляет дубль #CANvsRUS pic.twitter.com/1AMhZnVfvi– МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 8 ноября 2017 г.
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Future23
другое дело
08:29
Генерал 123
А слабо с 0:7 отыграться?
08:25
ravilius777
молодцы, характер есть!
08:11