Невероятный гол Бреннстрема в матче с США. Видео

Защитник сборной Швеции Эрик Бреннстрем забросил четвертую шайбу своей команды в матче МЧМ с американцами. И сделал это красиво.
Подхватив шайбу в левом круге вбрасывания, хоккеист сместился в центр, и с неудобной руки поразил ворота.
Победу в матче одержала команда Швеции, решающий гол в овертайме забил защитник Адам Боквист.
Erik Brannstrom (@Chicago_Wolves) scores an impressive backhanded goal to give #Sweden a 4-0 lead! 👀@Trekronorse #WorldJuniors #USAvsSWE pic.twitter.com/Grjq5fw6be– TSN (@TSN_Sports) 30 декабря 2018 г.
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