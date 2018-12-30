Невероятный гол Бреннстрема в матче с США. Видео

Защитник сборной Швеции Эрик Бреннстрем забросил четвертую шайбу своей команды в матче МЧМ с американцами. И сделал это красиво.

Подхватив шайбу в левом круге вбрасывания, хоккеист сместился в центр, и с неудобной руки поразил ворота.

Победу в матче одержала команда Швеции, решающий гол в овертайме забил защитник Адам Боквист.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею

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